Essayer de fermer le portail + Ballet de fauteuils roulants

Essayer de fermer le portail

Un militaire essaye de fermer le grand portail mais sans succès









Ballet de fauteuils roulants

Il s'agit de mannequins hyper-réalistes dans une exposition Biennale d'art de Venise. L'œuvre s'intitule "Old Person's Home".



C'est vrai que sans le contexte, ça fait peur !!





Contribution le : Hier 09:20:49

Re: Essayer de fermer le portail + Ballet de fauteuils roulants

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1657 Karma: 950 Pour avoir eu la chance de connaitre mon pere dans cet état, je confirme que cela fait peur. Mais en meme temps, c'est un signal d'une vie qui se prolonge.



Le tout est de ne pas l'abandonner à ses vieux jours quand tu sais les sacrifices qu'il a fait pour tes jeunes années. Ma mère n'aura pas eu la meme chance.



Quant au 1, c'est pas possible d'etre aussi stupide, quand on est aussi lent.

Contribution le : Hier 12:06:44