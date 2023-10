Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Solo de batterie au collège 4 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1509 Karma: 1840 Une étudiante fait une démonstration de solo de batterie





Contribution le : Hier 09:34:52

Gog077 Re: Solo de batterie au collège 0 #2

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1736 Karma: 1010 Pas mal, dommage que la prise de son soit si pourrie (ou alors la piste audio ultra compressée sur l'upload).

Contribution le : Hier 09:53:50

Gog077 Re: Solo de batterie au collège 0 #3

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1736 Karma: 1010 Bowane Après avoir lu quelques commentaires, il se trouve que ce n'est pas un batteur mais UNE batteuse qui aurait 14 ans. Sa chaîne Youtube => Après avoir lu quelques commentaires, il se trouve que ce n'est pas un batteur mais UNE batteuse qui aurait 14 ans. Sa chaîne Youtube => https://www.youtube.com/@yoyoka_soma

Contribution le : Hier 09:58:31

CrazyCow Re: Solo de batterie au collège 1 #4

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18505 Karma: 28572



L’original (audio un peu moins compressé, mais ça reste un micro d’iPad...) :





YOYOKA's Improvised Drum Solo / Guest performance at John Muir Middle School on September 22, 2023 Le meilleur CV qu’elle puisse faire pour être demandée dans tous les groupes du coinL’original (audio un peu moins compressé, mais ça reste un micro d’iPad...) :YOYOKA's Improvised Drum Solo / Guest performance at John Muir Middle School on September 22, 2023

Contribution le : Hier 11:00:50

FMJ65 Re: Solo de batterie au collège 1 #5

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15736 Karma: 5165 C'est à la fois rock mais aussi très jazzy !

Contribution le : Hier 11:25:55

Erreur404 Re: Solo de batterie au collège 0 #6

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1794 Karma: 849



Afficher le spoil Si le.la batteur bave des 2 cotés c'est que c'est ok





------



Je trouve que le son ( écouté sur un pc portable ) va bien. C'est con, parce qu'on les voit bien les micros. Comme savoir si une scène de concert est plate ?------Je trouve que le son ( écouté sur un pc portable ) va bien. C'est con, parce qu'on les voit bien les micros.

Contribution le : Hier 11:28:49

Kratos2077 Re: Solo de batterie au collège 0 #7

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1657 Karma: 950 Faut vraiment une sensibilité particuliere, parce que j'avoue que c'est pas du tout mon truc.

Contribution le : Hier 12:11:19

Erreur404 Re: Solo de batterie au collège 0 #8

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1794 Karma: 849

Kratos2077 a écrit:

Faut vraiment une sensibilité particuliere, parce que j'avoue que c'est pas du tout mon truc.



Je suis d'accord. Même juste une petite toute petite ligne de basse pour accompagner.



pRrRrI.Push pRrRrRrI.Push.PrR.PrR.PrR.PrR.Psh.psh.psh.psh.tukutukutukutuktu.psh.psh.

BrRRRrRrRrR.Takatakatakatakaph.psh.psh pshaw!





----ppf



le dernier truc lié avec une batterie qui m'a mis en émoi c'est La scène final de Whiplash. Mais ça compte pas il y a des trompettes, c'est un film, c'est Caravan.

Où JoJo Mayer. Citation :Je suis d'accord. Même juste une petite toute petite ligne de basse pour accompagner.pRrRrI.Push pRrRrRrI.Push.PrR.PrR.PrR.PrR.Psh.psh.psh.psh.tukutukutukutuktu.psh.psh.BrRRRrRrRrR.Takatakatakatakaph.psh.psh pshaw!----ppfle dernier truc lié avec une batterie qui m'a mis en émoi c'est La scène final de Whiplash. Mais ça compte pas il y a des trompettes, c'est un film, c'est Caravan.Où JoJo Mayer.

Contribution le : Hier 13:19:02