Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou SOF - Surströmming Operation Forces. Ikea tactical 8 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 6095 Karma: 4034









force tactique suède okea ikea https://www.facebook.com/video.php?v=4346586798691279 > ce lien ne s’intègre pasforce tactique suède okea ikea

Contribution le : Hier 10:22:04

FffJjj Re: SOF - Surströmming Operation Forces. Ikea tactical 0 #3

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 1175 Karma: 864 CrazyCow Yep, avec une boite de surströmming dans la tronche plutôt qu'un coup de crosse, c'aurait été parfait. Yep, avec une boite de surströmming dans la tronche plutôt qu'un coup de crosse, c'aurait été parfait.

Contribution le : Hier 17:54:11

Kilroy1 Re: SOF - Surströmming Operation Forces. Ikea tactical 0 #4

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18838 Karma: 23165

@CrazyCow a écrit:

Je m’attendais à voir du surströmming

Moi aussi, je suis très déçu Citation :Moi aussi, je suis très déçu

Contribution le : Hier 18:09:35