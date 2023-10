Peluche aux aguets

Options du sujet Imprimer le sujet

Baba-Yaga

Hamster dame Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 15070 Karma: 11263 Vidéo personnelle (oui...verticale. Et ? pas taper ) d'une peluche de panthère des neiges, vue dans le magasin Schilliger. C'est une sorte de Truffaut version suisse, et à chaque période de Noël, ils font une déco magique.





Je te vois

Contribution le : Hier 11:52:51

Wiliwilliam

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36476 Karma: 16306 T'avais de la nourriture dans ton sac?

Contribution le : Hier 11:59:30

MacGeorges

Je m'installe Inscrit: 05/02/2022 12:10 Post(s): 257 Karma: 118 SI ! TAPER !!!

Contribution le : Hier 12:52:50

Baba-Yaga

@Wiliwilliam

Non, mais y avait un enfant avec moi...

Contribution le : Aujourd'hui 10:01:56

Wiliwilliam

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36476 Karma: 16306 ça croque sous la dent les enfants! ça croque sous la dent les enfants!

Contribution le : Aujourd'hui 10:03:38