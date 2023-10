Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un homme en wing surf grille une prio sur une baleine à bosse 6 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36476 Karma: 16306





ça s'est passé au large des plages du nord de Sydney, le 25 octobre 2023.

Jason Breen a fait une rencontre "frappante" avec un baleineau à bosse! ça s'est passé au large des plages du nord de Sydney, le 25 octobre 2023.Jason Breen a fait une rencontre "frappante" avec un baleineau à bosse!

Contribution le : Hier 20:37:47

Edité par Wiliwilliam sur 27/10/2023 9:15:13