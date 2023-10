Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam

La loi c'est moi



Hier 21:50:24

Bhaalil Re: Une boîte à encens traditionnelle

Je suis accro Inscrit: 05/02/2014 16:24 Post(s): 663 Karma: 1185 Cette vieille flûte qui sature hahaha !

Sinon sympa, j'aime bien.

Aujourd'hui 15:35:30

AshySlashy Re: Une boîte à encens traditionnelle

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 8140 Karma: 1307 Il manque l'étape avec la nana qui gratte une buche avec un couteau pour faire l'encens ^^

(je sais pas pourquoi, youtube me propose ce genre de shorts en boucle)



Par contre, ils ne montrent jamais comment on nettoie la jolie poudre blanche. J'imagine que rapidement ça devient un peu cracra.

Aujourd'hui 16:00:27

defds Re: Une boîte à encens traditionnelle

Je masterise !

@AshySlashy a écrit:



Par contre, ce qu'ils montrent jamais comment on nettoie la jolie poudre blanche. J'imagine que rapidement ça devient un peu cracra.



Aujourd'hui 17:16:42