Bowane

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1509 Karma: 1840 Un conducteur délaisse toute sa vigilance pour se concentrer sur son téléphone en conduisant et percute la voiture qui le précéde.





Distracted Driving During Afternoon Traffic || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:48:18