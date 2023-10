J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 6095 Karma: 4034

Vous navigateur est trop vieux

Négocier son loyer





traduction



Fille : combien je te dois pour le loyer déja ?

Gars : 800$

je n'ai pas autant d'argent pour le moment, puis je t'offrir autre chose à la place

Non, je préfére l'argent

est tu intéressé par .. un sein

je souhaiterai vraiment que tu me donnes l'argent du loyer

Il y a tellement de surface , tellement de possibilité,

Je ne veux pas ça .

je suis ouverte à tout, se tenir les main, la langue dans la bouche, prendre un douche nu ,se regarder tout les deux faire un numéro 2 (déféquer)

Tu sais quoi , oublions ça , ok ?

vraiment ?

bien tu vois c'est juste de l'argent de monopoly

ok, merci, mon tour

monopoly argent femme homme proposition

Contribution le : Aujourd'hui 11:10:17