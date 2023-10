Idle game créé par un indépendant

Je viens d'arriver Inscrit: 10/04/2015 12:51 Post(s): 85 Karma: 139

Hello les koreusiens,



ça fait des mois que je recherche un idle game qui était passé sur koreus, mais n'arrive malheureusement pas à le retrouver. De ce que je me souviens, il a été créé par un indépendant, en utilisant que des symboles (/+*)-_ etc.). Le jeu commençait sur le navigateur avec une page internet blanche et vierge, et après 30 sec. "de minage", le menu se débloquait. Puis on avait accès à une map entièrement dessinées avec ses symboles et il fallait trouver comment avancer dans l'aventure, se "stuffer", battre des ennemis, récolter des choses sur la carte etc.



On était plusieurs amis à l'avoir fini et je souhaiterais vraiment pouvoir le refaire, mais je retrouve plus du tout quel jeu. Est-ce quelqu'un se souviendrait de celui-ci?



Merci d'avance!!!

Contribution le : Aujourd'hui 11:45:19