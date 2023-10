La chanceuse du jour

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1433 Karma: 656





J'ai déjà faillit faire tuer un gamin et donc accessoirement le tuer parce-que je l'ai laissé passer sur le passage piéton derrière un camion. J'en ai encore le film en tête du gamin qui me fait un signe de la main "merci" et la voiture qui ne pouvait le voir à eu le reflet de piler au dernier moment.



