bloqueurs de publicité sur youtube: HEEEELP

J'ai eu le même problème



Un commentaire sur je ne sais plus quel site conseillait d'aller dans les paramètres Ublock Origin et dans la liste des filtres, "vider tous les caches" puis "mettre à jour maintenant" et actualiser la page Youtube



Ca a fonctionné pour moi, espérons que ce soit le cas pour toi aussi



Bon chance

Contribution le : Hier 19:35:41