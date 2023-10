Thunderstruck d'AC/DC avec un tubulum

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1658 Karma: 950

Jaime moyen. Le mec est visiblement bon mais j'ai du mal a croire qu'il fait tous les sons en même temps. Donc il utilise une pedale d enregistrement mais on ne la voit pas. Alors je me dis que cets du play back et que la vidéo est le rendu monetisant.

Donc je vois la performance et je la trouve agréable mais une partie de mon esprit s echappe complètement du voyage pour être super terre a terre et ça, ça me gêne.



Ca cree un sentiment bizarre en moi. Mais sur le principe c'est assez sympa.

Contribution le : Hier 23:10:37