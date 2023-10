Le son du T-Rex selon une étude

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1622 Karma: 1365

Je me méfie bien de ces affirmations. Je vais enregistrer les cris de mon T-Rex apprivoisé pour comparer.



Qui se souvient que les plus gros dinosaures étaient représentés immergés car, selon le dogme de l'époque, ils étaient trop lourds pour marcher sur la terre ferme ?

Et, par la suite, ce modèle a été mis à la poubelle suite à la remarque de la pression hydrostatique trop importante sur les poumons des dinos.

