Options du sujet Imprimer le sujet

Turbigo Un camion chargé de bois sur un pont en bois 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 3305 Karma: 2587

Logging Truck Crossing Wood Bridge FAILS #Shorts

Contribution le : Aujourd'hui 19:01:58

Turbigo Re: Un camion chargé de bois sur un pont en bois 1 #4

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 3305 Karma: 2587

@alfosynchro a écrit:

A mon avis, ils ne vont pas refaire le pont à l'identique.



Bah en fait le camion livrait des troncs pour refaire le pont Citation :Bah en fait le camion livrait des troncs pour refaire le pont

Contribution le : Aujourd'hui 20:17:11