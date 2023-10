Un gros caillou qui dévale un flanc de montagne?

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36483 Karma: 16313





Le nèfle, fruit caractéristique de la ville de Coayllo, dans la province de Cañete, au Pérou, a donné lieu à la célébration d'une fête qui porte son nom et, dans le cadre d'une de ses activités, à un concours à haute dose d'adrénaline, appelé Tobogán Macho.



Au début, les concurrents sautent et se laissent emporter par l'inertie et l'élan jusqu'à presque la moitié du parcours, puis ils s'arrêtent et commencent à courir.



La descente du vainqueur de cette année (Jan Carlos Gómez Delzo)



