Options du sujet Imprimer le sujet

Ustost Toi, tu aimes bien tout cramer ! 1 #1

Je suis accro Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 1269 Karma: 1396 Bonjour,



Je suis à la recherche d'une vidéo sur Youtube, que j'ai visionné il y a quelque temps.



C'est un chef cuisinier qui dit à son commis "Toi, tu aimes bien tout cramer !".



En effet, il avait mis le feu à la poêle. Cela provenait d'un extrait d'une émission.



Merci, UsTosT.

Contribution le : Aujourd'hui 13:00:58