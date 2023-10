Entree d'une grotte souterraine

Options du sujet Imprimer le sujet

Kratos2077









J'ai rarement été aussi mal à l'aise en regardant une telle vidéo. Ce sont des professionnels selon la vidéo.

Aujourd'hui 10:46:42

CrazyCow





Ce qui m'inquièterait ce serait de pouvoir remonter ensuite... La gravité n'aide que dans un sens. Il y a probablement une entrée plus simple si c'est la grotte qu'on voit en illustration de la vidéoCe qui m'inquièterait ce serait de pouvoir remonter ensuite... La gravité n'aide que dans un sens.

Aujourd'hui 11:13:48