Toxicity (System of a Down) - Spectacle de feu et de lumière d'Halloween

Je m'installe Inscrit: 13/04/2022 13:54 Post(s): 287 Karma: 384

Bowane



P*** c'est du lourd ça ! Et c'est un bon challenger pour le Koreu-zic.



OK ben du coup, moi, j'ai l'air con avec mon squelette qui gigote en rigolant sur ma porte d'entrée et mon masque de zombie en latex acheté chez Action.



Bref, faut pas que mes gosses tombent sur cette vidéo, ils pourraient me renier. C'est délicat, à 9 et 13 ans, de comprendre qu'on n'a pas tous le même budget.





EDIT :



Après être allé faire un tour sur sa chaine (ouais, je bosse pas le lundi ), apparemment, c'est son métier. Ça change un peu la donne.

L'année dernière, pour Noël, il a fait un truc sur le thème Encanto de Disney. C'est beaucoup moins rock, mais techniquement dingue.









Et sa version Halloween 2022 était balèze aussi :



P*** c'est du lourd ça ! Et c'est un bon challenger pour le Koreu-zic.OK ben du coup, moi, j'ai l'air con avec mon squelette qui gigote en rigolant sur ma porte d'entrée et mon masque de zombie en latex acheté chez Action.Bref, faut pas que mes gosses tombent sur cette vidéo, ils pourraient me renier. C'est délicat, à 9 et 13 ans, de comprendre qu'on n'a pas tous le même budget.EDIT :Après être allé faire un tour sur sa chaine (ouais, je bosse pas le lundi), apparemment, c'est son métier. Ça change un peu la donne.L'année dernière, pour Noël, il a fait un truc sur le thème Encanto de Disney. C'est beaucoup moins rock, mais techniquement dingue.Et sa version Halloween 2022 était balèze aussi :

Contribution le : Aujourd'hui 12:00:01