Un chien a faim + Un chien ambulance + Un grand-père perd son pantalon

Un chien a faim

Un chien a tellement faim qu'il essaie d'attraper un sandwich que tend le monsieur à la télévision







Un chien ambulance

Un husky a enfilé son costume d'ambulance et hurle









Un grand-père perd son pantalon

En rentrant chez lui, le vieil homme perd son pantalon





Aujourd'hui 14:08:19