Bowane Utiliser un copain comme attache-toit 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1517 Karma: 1850 Plutôt que d’avoir recours à des attaches pour fixer cette planche en bois sur le toit, cet automobiliste a fait appel à un ami.





Contribution le : Aujourd'hui 14:42:24