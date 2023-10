Le nouveau ralentisseur à Meaux

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36495 Karma: 16329

Je pense qu'il n'est pas très visible, malgré les plots.

Vu du sol, il ne doit pas être très perceptible.

Et on ne voit pas s'il est annoncé par des panneaux.



Dans cette vidéo, on voit qu'il y a des panneaux maintenant.

Mais dans les vidéos plus haut, on a l'impression que les symboles d'avertissements au sol (pointes) et les panneaux n'étaient pas encore présents.



Contribution le : Aujourd'hui 14:29:19