Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un streamer prend peur suite à un jumpscare 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1527 Karma: 1857 Afficher le spoil Pourquoi pas placer ce jumpscare après le générique du prochain Koreusity pour l'occasion d'Halloween ?!





Contribution le : Aujourd'hui 15:40:31