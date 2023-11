Options du sujet Imprimer le sujet

LugerKain G.Milgram et le lit quantique 1 #1

Je suis accro Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 819 Karma: 1484

A noter que sur cette vidéo il propose un petit plus de génie qui demande du soutien





Le LIT QUANTIQUE qui soigne : je teste.



Les gens acceptent de ces pilules, c'est effrayant à constater, attristant de voir les déçus,

pour certains les derniers espoirs ... outch .. Nouvelle arnaque, toujours de plus en plus déglinguée ...A noter que sur cette vidéo il propose un petit plus de génie qui demande du soutienLe LIT QUANTIQUE qui soigne: je teste.Les gens acceptent de ces pilules, c'est effrayant à constater, attristant de voir les déçus,pour certains les derniers espoirs .....

Contribution le : Aujourd'hui 12:57:56

Wiliwilliam Re: G.Milgram et le lit quantique 1 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36501 Karma: 16339 Si tu restes 5-6 jours allongés dans ce lit, tu guériras de ton rhume!

Contribution le : Aujourd'hui 13:05:06

alfosynchro Re: G.Milgram et le lit quantique 1 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12868 Karma: 5958 Mon Dieu que je hais et déteste ce genre de discourt au parfum de complotisme !

J'ai tenu 30 secondes.

Contribution le : Aujourd'hui 13:05:15