Camion + feux d'artifices + accident = ?

Sur une autoroute majeure au Canada, une collision s'est produite entre une voiture et un camion transportant des feux d'artifice d'une valeur dépassant les 100 000 $, créant ainsi un spectacle de lumière d'une heure pour les passants.

Tant de questions ! Pourquoi tout est derrière le camion et pas dans le camion ? Comment ça se fait que tout parte plus ou moins bien et pas de façon totalement chaotique ? Comment ça se fait que tout n'explose pas d'un coup ?Tant de questions !

