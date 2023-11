Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci C'était comment le haka des Néo-Zélandais en 1973 2 #1

Je suis accro Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 1613 Karma: 6655



Le Haka en 1973 était moins...impressionnant disons...

Contribution le : 02/11 11:11:55

FMJ65 Re: C'était comment le haka des Néo-Zélandais en 1973 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15748 Karma: 5172 C'est surtout la coupe de cheveux qui faisait peur !!!



Un truc marquant : ils auraient pu s'appeler les all whites ! Pas un maori dans l'équipe !!!!

Contribution le : 02/11 11:49:30

Wiliwilliam Re: C'était comment le haka des Néo-Zélandais en 1973 1 #4

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36515 Karma: 16365 FMJ65 Jusqu'à preuve du contraire, l'équipe de France n'est pas composée de Schtroumpfs. Jusqu'à preuve du contraire, l'équipe de France n'est pas composée de Schtroumpfs.

Contribution le : 02/11 11:56:42

lsdYoYo Re: C'était comment le haka des Néo-Zélandais en 1973 0 #6

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1635 Karma: 1370 Curieux : on filmait déjà en vertical en 1973 ?!



Passer en vertical des vidéos filmées à l'horizontal, argh.

Contribution le : 02/11 18:26:17

CrazyCow Re: C'était comment le haka des Néo-Zélandais en 1973 0 #7

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18535 Karma: 28667 lsdYoYo Ils filmaient tous leur match avec ça à l’époque



Ils filmaient tous leur match avec ça à l’époque

Contribution le : 02/11 18:31:59