Parade de zombies à New York

La parade d'Halloween de West Village avec une chorégraphie de "Thriller", de Michael Jackson.

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12882 Karma: 5974 Je faisais du baby-sitting chez des amis quand la vidéo est sortie. Je m'en rappelle comme si c'était avant-hier !

Les deux gosses s'étaient endormis sur le canapé, c'était cool !

