Bricci Quand tu as menti sur ton CV 11 #1

Je suis accro Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 1613 Karma: 6655



Contribution le : 02/11 16:08:09

FanfanLaTulipe Re: Quand tu as menti sur ton CV 1 #2

Je m'installe Inscrit: 18/08/2017 11:12 Post(s): 354 Karma: 437



C'est génial ! J'avais pas vu la souris au début, donc je comprenais pas, et puis...C'est génial !

Contribution le : 02/11 17:21:59

lsdYoYo Re: Quand tu as menti sur ton CV 0 #4

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1635 Karma: 1370 @Krobot Dommage d'avoir changé le titre original.



J'avais mis +1 autant pour le titre que pour la vidéo !



edit : j'ai rien dit...

Contribution le : 03/11 16:56:40

Crazy-13 Re: Quand tu as menti sur ton CV 0 #5

Koreus Addict Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 81837 Karma: 8049 Je suis surpris que le sujet ne date que d'hier, ça fait déjà un moment que j'ai vu cette vidéo.

Contribution le : 03/11 20:47:41