Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow Highway de l'enfer 🔥 2 #1

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18535 Karma: 28667



- Highway to Hell — AC/DC Vidéo - Highway to Hell — AC/DC

Contribution le : 02/11 17:07:17

lsdYoYo Re: Highway de l'enfer 🔥 0 #2

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1635 Karma: 1370 Sa voix donne une de ces patate !



Bien mieux que l'original, l'aurait dû donner des leçons à Bon Scott.

Contribution le : 02/11 18:22:09

alfosynchro Re: Highway de l'enfer 🔥 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12882 Karma: 5974 Ouf ! J'ai eu peur que la vidéo dure plus longtemps !

Contribution le : 02/11 18:26:45

Smadgib Re: Highway de l'enfer 🔥 2 #4

Je suis accro Inscrit: 25/03/2018 00:04 Post(s): 1813 Karma: 2243 Vite, du baume pour les oreilles:



Daphniele - Pour l'amour d'un dauphin Paroles/Lyrics

Contribution le : 03/11 12:45:10

Krogoth Re: Highway de l'enfer 🔥 1 #5

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4530 Karma: 1750 alfosynchro Tu es pas obligé d'écouter jusqu'au bout Tu es pas obligé d'écouter jusqu'au bout

Contribution le : 03/11 18:59:15