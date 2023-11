Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 un chien cherche un copain d'engueulade de barrière 4 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18888 Karma: 23317

Dog Likes to Start Drama || ViralHog

Contribution le : 02/11 19:23:17

papives Re: un chien cherche un copain d'engueulade de barrière 1 #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 6312 Karma: 3308 Kilroy1 c’est un chien qui aime respecter les coutumes c’est un chien qui aime respecter les coutumes

Contribution le : 02/11 20:01:38

Moustache Re: un chien cherche un copain d'engueulade de barrière 0 #4

Je suis accro Inscrit: 04/10/2022 15:33 Post(s): 823 Karma: 594 Ce comportement s'explique principalement par une combinaison de prudence, de communication et d'instincts territoriaux :



1. **Sentiment de sécurité** : La barrière offre une forme de protection. Ainsi, le chien peut exprimer son mécontentement ou sa curiosité sans risque immédiat de confrontation directe.



2. **Territorialité** : Le fait d'aboyer derrière une barrière peut servir d'avertissement pour d'autres chiens, signalant que c'est son territoire.



3. **Communication** : L'aboiement peut être un moyen de communication à distance avec un autre chien, que ce soit pour exprimer de l'agressivité, de la curiosité ou tout autre sentiment.



4. **Éviter la confrontation** : Même si un chien est curieux ou agité par un autre chien, il peut instinctivement éviter une confrontation directe, surtout s'il est incertain de l'issue.



Le chien utilise donc la barrière comme une ressource stratégique pour exprimer ses sentiments tout en maintenant une distance sécuritaire.



--



Qqn a une autre explication ?

Contribution le : 02/11 22:02:04

FanfanLaTulipe Re: un chien cherche un copain d'engueulade de barrière 2 #5

Je m'installe Inscrit: 18/08/2017 11:12 Post(s): 354 Karma: 437

@Moustache a écrit:



Qqn a une autre explication ?



Oui:



Ouah ouah ouah ouah !!!!! Ouah ouah !!



Ouah ! Citation :Oui:Ouah ouah ouah ouah !!!!! Ouah ouah !!Ouah !

Contribution le : 02/11 22:21:36