3 000 000 kg de déchets++ interceptés

intercepteur 006 a déjà réussi à empêcher environ 3 000 tonnes de déchets d'atteindre la mer des Caraïbes au cours des cinq derniers mois.

Alors que la fin de la saison des inondations au Guatemala approche, l'association







https://twitter.com/TheOceanCleanup/status/1715005149611999658





Second Attempt To Intercept Plastic Tsunamis In the Rio Motagua: Introducing Interceptor Barricade

