nenelebo Now And Then, Nouvelle chanson des Beatles 47 ans après la démo de John Lennon 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 16/05/2006 13:36 Post(s): 72 https://www.youtube.com/watch?v=AW55J2zE3N4



Que pensez-vous de 1) La chanson elle-même? 2) La performance pour y parvenir?



Moi, je l'ai dans la tête et elle ne veut pas en sortir....

Contribution le : 03/11 14:21:17