Le_Relou Base Jump extreme

The ultimate BASE jump









ABSOLUTELY INSANE-900ft BASE jump to cliff jump







page YT



FMJ65 Re: Base Jump extreme

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15748 Karma: 5172 Heureusement qu'il a une coupe de cheveux à la Chameroy pour freiner un peu tout ça ....!

