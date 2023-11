Caropracteur + ASMR de chat qui fait du support technique + Maman sympa

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 884 Karma: 604



3. Aïe !

On ne devrait pas partager des vidéos avec des enfants qui souffrent (ou qui vont souffrir). Toussa...



Vu que tu n'as absolument RIEN compris de ce que j'ai expliqué sur le précédent topic et du coté malsain de la vidéo (qui n'a rien à voir avec la vidéo en elle même), je vais me contenter de deux liens qui sont de bons exemples :

https://www.leparisien.fr/video/video-voici-pourquoi-il-vaut-mieux-eviter-de-partager-des-photos-de-ses-enfants-sur-les-reseaux-20-07-2023-WLTK3J7J5JBHJGVSPPJDIX5MYY.php



Après si la souffrance, le harcèlement ou le suicide d'enfant ne te touchent pas, je préfère me passer de commentaire supplémentaire à ce sujet ... mais je trouve limite que tu relances ce débat puéril d'un sujet sur un autre sujet avec cette réflexion ... enfin bref, comme sur l'autre, ce sera ma dernière (et donc seule) réponse





(Sinon j'ai bien aimé la mise en scène, il aurait juste suffit de pas voir le visage de l'enfant au début, on comprenait aussi bien la scène )



edit : Et vu que tu sembles penser qu'une image/vidéo, ce n'est rien ni sans risque, je t'invite à poster sur le forum 3-4 photos et 3-4 vidéos de toi, dans des situations droles/ridicules/vie courante (pour varier) mais où on te reconnait bien, et à écrire dans ton message que tu autorises toutes formes d'utilisation quelques que soit, sans limite de durée ou d'utilisation. Ainsi on pourra voir de quel manière "internet" utilise ton image

