Faire tomber un mur [FAIL] + protection contre les frelons

@nicolsman11 a écrit:

2 : Y a des phéromones sur la planche à glue??



Oui et non. Y'en a pas au départ.



La technique consiste à attraper manuellement un 1er frelon et le coller.

Il va passer en mode "panique", ce qui libère des phéromones et donc attire les autres qui viennent défendre leur pote.



Il faut amorcer le piège, et c'est parti.



Il y a d'autres techniques qui semblent efficaces, comme les poules. Apparemment elles bouffent les frelons mais pas les abeilles.

En plus ça doit donner un petit goût piquant aux œufs : idéal pour faire un mayonnaise un peu relevée



Et sinon cet autre système qui a l'ai de bien marcher :



