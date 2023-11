Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un tir sur un plateau de ball-trap à l'aveugle 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1531 Karma: 1869





Impressive Raniero Testa, tireur spécialiste du ball-trap, tire à travers d’une voiture et affublé d’une cagoule.Impressive

Contribution le : Aujourd'hui 09:25:48