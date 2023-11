Tony Danza chante dans un clip des Gyspy Queens : Buona Sera Signorina

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11 12:58:17 Post(s): 2





Bien marrant de retrouver Tony Danza, l'acteur de la série Madame est Servie aussi bien conservé dans ce clip où il fait le chanteur de charme et le crooner avec le groupe français The Gypsy Queens, pour une reprise italienne Buona Sera Signorina !





Contribution le : Hier 12:52:13