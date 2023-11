Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un sanglier s'incruste dans un entrainement de football 3 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1535 Karma: 1877 Avec une bonne vanne





sanglier

Contribution le : Hier 15:27:32

Maitre_Cube Re: Un sanglier s'incruste dans un entrainement de football 1 #2

Je suis accro Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 720 Karma: 1011 Pour éviter que vous montiez le volume la dame dit "je veux pas être méchante mais les sangliers ça aime les glands"



Ce à quoi le caméraman répond "aah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahh aah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahhaah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahhaah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahhaah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahhaah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahhaah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahhaah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahhaah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahhaah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahhaah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahhaah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahhaah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahhaah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahhaah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahhaah ahha ahh ah ahh ahhha ah ah ah ahhh ah aahhh ahh ah ahha ahh meilleur van, on fera pas mieux".

Contribution le : Hier 17:16:08