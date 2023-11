Chatgpt, chatbot personnalisé

Je suis accro Inscrit: 04/10/2022 15:33 Post(s): 825 Karma: 594





L'annonce d'aujourd'hui d'openai ouvre des perspectives particulièrement prometteuses pour les utilisateurs : la mise à disposition prochaine d'une nouvelle option , permettant spécialiser le chatbot sur un domaine de notre choix, en l'alimentant notamment avec des documents pertinents.Les cas d'utilisation sont innombrables, et il sera possible de partager son chatbot avec la communauté.Un pas de plus vers notre grand remplacement ?

Contribution le : Aujourd'hui 00:02:20