Wiliwilliam Dessin animé en papier (prise de vue)

Le making-of

Un artiste réalise avec originalité un dessin animé en papier. C'est une scène tirée de l'animé L'attaque des Titans.Talented artist skillfully crafts a paper cartoonmaster66884Le making-of

Contribution le : Hier 10:50:48

Wiliwilliam Re: Dessin animé en papier (prise de vue)

@CrazyCow La vidéo est en deux parties. Dans la deuxième partie, la caméra qui filmait le smartphone fait le même passage dans les dessins.

Contribution le : Hier 11:31:38

CrazyCow Re: Dessin animé en papier (prise de vue)

Wiliwilliam Je ne vois pas la 2ème partie. Il n'y a bien qu'une seule vidéo de 1min 31s ?

Contribution le : Hier 14:09:50

Wiliwilliam Re: Dessin animé en papier (prise de vue)

CrazyCow Merde mais t'as totalement raison! J'ai vu la version filmé pourtant, qui suivait cette vidéo, à la place des crédits. Attends je vais te retrouver ça!



EDIT: Ok j'ai compris, j'avais vu une version youtube (ajoutée au premier post) qui contient le résultat. Mais c'est un réupload.

J'ai voulu trouver la vidéo du créateur. Je trouve que c'est mieux que simplement le créditer avec un vieux "fait par XXX".

Sauf que sur son compte, il n'y a que le making-of EDIT: Ok j'ai compris, j'avais vu une version youtube (ajoutée au premier post) qui contient le résultat. Mais c'est un réupload.J'ai voulu trouver la vidéo du créateur. Je trouve que c'est mieux que simplement le créditer avec un vieux "fait par XXX".Sauf que sur son compte, il n'y a que le making-of

Contribution le : Hier 14:53:12