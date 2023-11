Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Démonstration de l'efficacité d'une suspension || une araignée chope une mouche sur un clavier 6 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36534 Karma: 16404







-----------------------------------------------



Une araignée sauteuse attrape une mouche sur le clavier d'un ordinateur portable



La coupe de champagne reste stable! Très bling bling comme présentation mais rudement efficace.-----------------------------------------------Une araignée sauteuse attrape une mouche sur le clavier d'un ordinateur portable

Contribution le : Hier 10:59:11

SushiCircus Re: Démonstration de l'efficacité d'une suspension || une araignée choppe une mouche sur un clavier 0 #6

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1457 Karma: 675 Qui n'est pas frais en fin de journée ? le liquide ou celui qui le boit ?

J'aurai bien aimé voir la même avec du champagne dans la coupe histoire de voir comment les bulles réagissent ^^

Contribution le : Hier 15:27:24