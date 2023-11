Méga zoom avec une caméra dans un stade || Créer un haut-parleur avec une coquille de noix

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1639 Karma: 1371

2/ DIY, DIY, Ok je peux ouvrir une noix sans trop casser la coquille, c'est l'étape 1. Pour le reste, c'est plutôt du WIY (watch it yourself).



Sans compter que le résultat, avec un HP de cette taille...

Contribution le : Hier 13:33:25