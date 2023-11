Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Vidange d'un papillon avant son premier envol 6 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36534 Karma: 16404





Après avoir séché leurs ailes et avant de prendre leur premier vol, les papillons expulsent de leur abdomen les déchets métaboliques appelés méconium, sous la forme d'un liquide rosâtre.

Contribution le : Hier 11:39:39

Bricci Re: Vidange d'un papillon avant son premier envol 2 #3

Je suis accro Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 1618 Karma: 6667 Oui, comme tous les matins après le café et avant de s'envoler pour le boulot quoi...

Contribution le : Hier 17:05:43

JCM77 Re: Vidange d'un papillon avant son premier envol 1 #4

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1421 Karma: 1472 @Wiliwilliam Les bébés humains aussi chient du meconium à leur première vidange. Mais c'est pas rosâtre...

Contribution le : Hier 17:46:36

CrazyCow Re: Vidange d'un papillon avant son premier envol 0 #5

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18550 Karma: 28695 C'est probablement la vidéo avec la plus belle musique pour un contenu de ce genre sur Internet

Contribution le : Hier 18:29:04