Wiliwilliam Traceur au rythme des notes du Clair de Lune de Claude Debussy 8 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36534 Karma: 16404 )



Il y a quelquechose de traitsatisfaisant. C'est limite frustrant que ça ne continue pas plus!

Contribution le : Hier 11:54:44

FMJ65 Re: Traceur au rythme des notes du Clair de Lune de Claude Debussy 2 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15756 Karma: 5176 Il a dû commencer par faire les traits en rouge, en suivant le rythme de la musique, puis à partir des angles du tracé rouge, il a fait l'enveloppe verte.

Puis a rejoué en faisant l'inverse, en partant de l'enveloppe verte.

Mais c'est vrai que c'est classe !

Contribution le : Hier 12:57:35

FMJ65 Re: Traceur au rythme des notes du Clair de Lune de Claude Debussy 1 #5

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15756 Karma: 5176 Bricci

J'espère juste pour toi que tu n'as pas des polypes de cette taille !!! J'espère juste pour toi que tu n'as pas des polypes de cette taille !!!

Contribution le : Hier 18:28:57