Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Une exécution parfaite de la magie 4 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1539 Karma: 1887 Je ne me souviens plus le nom de cet artiste d'ailleurs. Qui sait?





Contribution le : Hier 13:02:59

Consternation Re: Une exécution parfaite de la magie 0 #2

Je m'installe Inscrit: 28/10/2022 10:57 Post(s): 168 Karma: 88



Il y a déjà plusieurs vidéos de lui sur le site, comme celle-ci C'est Kazuhisa Uekusa, plus connu pour ses tours avec des tasses et des napperons dont je ne me lasse pas.Il y a déjà plusieurs vidéos de lui sur le site, comme celle-ci https://www.koreus.com/modules/news/article26449.html

Contribution le : Hier 16:17:26