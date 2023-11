Test de QI musical

Je viens d'arriver Inscrit: 01/01/2022 13:49 Post(s): 2





l'université de Yale a développé un test pour calculer le QI musical des participants.

Le test est disponible en anglais seulement:



Le test dure environ 20 minutes et compte 3 parties:

- test de synchronicité avec des battements par-dessus une morceau de musique,

- discrimination sur l'intensité des notes et

- perception de désaccords.



A noter que l'on vous posera également beaucoup de questions, notamment sur votre âge, pratique d'instruments, etc. L'université cherche manifestement à établir une base de données solide pour affiner le calcul du QI musical.



A noter que le site



