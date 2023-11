Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 A combien peut rouler un vélo 4 #1

Inscrit: 09/10/2011 11:09

Contribution le : Hier 19:33:56

alfosynchro Re: A combien peut rouler un vélo 0 #2

Inscrit: 05/06/2011 12:08
Même pas un poil de guidonnage !

Contribution le : Hier 20:02:38

SnikePlassken Re: A combien peut rouler un vélo 2 #3

Inscrit: 17/10/2021 10:47

Je dirais 5 max, pas plus.



À combien peut rouler un vélo?Je dirais 5 max, pas plus.

Contribution le : Hier 21:45:54

Bouroski Re: A combien peut rouler un vélo 1 #4

Inscrit: 23/10/2016 22:08
Apres c'est un "vélo" conçu pour cet exercice.

Faut voir avec un vélo Carrefour à 150€

Contribution le : Hier 21:54:15

ptiouf Re: A combien peut rouler un vélo 1 #5

Inscrit: 19/06/2014 02:15
On voit un peu mieux ici en 4k





Fastest Towed Bicycle - Guinness World Records

Contribution le : Hier 23:03:57