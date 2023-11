Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau une étourderie, effet domino 5 #1

il elle n'aurait pas dû quitter sa voiture pour constater le petit dégat, enfin pas là et pas comme ça.



ça se passe à Fuhzou, en Chine.



Edit:





autre source:

Contribution le : Aujourd'hui 10:44:42

SnikePlassken Re: une étourderie, effet domino 0 #2

🫢🫣 Femme au volant… ah non tiens, là ça compte pas.🫢🫣

Contribution le : Aujourd'hui 10:58:46

alfosynchro Re: une étourderie, effet domino 1 #3

Le pire, c'est pour la Porsche de mon jardinier !

Contribution le : Aujourd'hui 11:31:43

CrazyCow Re: une étourderie, effet domino 0 #4

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18554 Karma: 28702



Elle a eu son permis dans une pochette surprise, c'est pas possible autrement
(C'est insupportable les textes qui décrivent ce que tu vois dans la vidéo...)

Contribution le : Aujourd'hui 11:47:40

Wiliwilliam Re: une étourderie, effet domino 0 #5

Uffff la facture a dû être salée!

Contribution le : Aujourd'hui 11:57:50

gazeleau Re: une étourderie, effet domino 0 #6

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7665 Karma: 6470

@Wiliwilliam a écrit:

Uffff la facture a dû être salée!



L'assureur est parti en courant, ... il court toujours.





@CrazyCow Oui. je cherche une autre source. j n'ai que celle-là pour le moment.

L'assureur est parti en courant, ... il court toujours.

@CrazyCow Oui. je cherche une autre source. j n'ai que celle-là pour le moment.

Edit: @CrazyCow Voilà ! Maintenant, c'est écrit en mandarin, c'est mieux ? ^^

Contribution le : Aujourd'hui 12:17:11

CrazyCow Re: une étourderie, effet domino 0 #7

Parfait
Par contre il manque le début de la vidéo où on la voit prendre son virage donc l'autre était quand même mieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:02:36