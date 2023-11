Options du sujet Imprimer le sujet

giceb22948 cherche Roman 1 #1

Bonjour à tous et à toutes



Je cherche un roman que j'ai lu, de type: Musso, Levy, peut-être Douglas Kennedy :



Il s'agit de l'histoire d'un homme qui se fait buter, qui ne sait pas pourquoi, mais qui se réveille la veille au matin, en ayant espoir de déjouer son propre meurtre.

De mémoire, le type avait engagé un tueur à gage pour mettre en scène son suicide, mais je n'arrive pas à retrouver, même avec ces mots clés.

J'en appelle donc à la Kommunauté



Merci les Kopains

Contribution le : Hier 20:44:16