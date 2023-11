Corbeau malin pour boire

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1811 Karma: 855



@Wiliwilliam a écrit:

@alfosynchro Moi le premier. J'aurais connement versé l'eau de la bouteille dans ma bouche en la penchant !





Roh ! Le singe!!



-------------------------------



Histoire personnel sûrement déjà posté 15x:



Un moment, je nourrissais quotidiennement très tôt des fratries" de corneilles. Une fois, l'une d'entre elles a lâché en plein vol une sauce curry du MacDo, ouverte et pleine, devant moi. Une autre s'est empressée de l'attraper ! Je suis persuadé que c'était une offrande à mon égard (visons Homo sapiens du truc, partage, cadeaux, faiblesse des pâtes pendant le vol ).



Une des corneilles venait manger dans ma main. Une autre corneille semblait incapable de voler et vivait visiblement au sol.

---



