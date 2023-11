Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Choisir le bon moment pour faire sa demande en mariage 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36551 Karma: 16429



Contribution le : Hier 23:46:39

androide Re: Choisir le bon moment pour faire sa demande en mariage 2 #2

Je m'installe Inscrit: 18/11/2010 07:17 Post(s): 259 Karma: 155 Afficher le spoil dans un



Rien contre toi, @Wiliwilliam (sauf si tu es l'auteur de la vidéo). C'est juste que je suis allergique à ce genre de vidéos. «Chérie ! Si on faisait une vidéo bien gnangnan où tu feindrais de découvrir ta bague de fiançaillessur une musique trop originale ? On y mettrait pleine d'images de notre voyage aux Maldives, histoire de faire rêver les pauvres et faire des milliers de vues (ce qui rembourserait une partie du voyage). »Rien contre toi, @(sauf si tu es l'auteur de la vidéo). C'est juste que je suis allergique à ce genre de vidéos.

Contribution le : Aujourd'hui 00:16:12

Wiliwilliam Re: Choisir le bon moment pour faire sa demande en mariage 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36551 Karma: 16429

c'est juste un sketch, j'ai trouvé la chute drôle mais c'est un humour particulier. T'inquiète pasc'est juste un sketch, j'ai trouvé la chute drôlemais c'est un humour particulier.

Contribution le : Aujourd'hui 00:36:24